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venerdì 2 ottobre 2026

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Spagna, Sanchez sconfitto in Parlamento sul piano per la casa

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Il governo spagnolo ha perso un voto chiave sul pacchetto di misure d’emergenza destinato ad affrontare la crisi dell’accessibilità degli alloggi nel Paese, mentre i manifestanti davanti al Parlamento chiedevano maggiori tutele per gli inquilini. Il Congresso dei deputati spagnolo ha votato contro la conversione in legge dei due decreti varati dal governo: il primo provvedimento ha ricevuto 172 voti a favore e 178 contrari, il secondo invece è stato bocciato con 184 voti contrari contro i 166 favorevoli. Sanchez è intervenuto al termine di un dibattito parlamentare durato cinque ore, lanciando un ultimo appello ai deputati affinché votassero a favore delle misure, da lui definite necessarie. Il suo appello è rimasto inascoltato. Il partito separatista catalano Junts ha mantenuto l’annuncio fatto poche ore prima, votando contro entrambi i decreti. Una decisione che ha fatto naufragare le misure, sommata ai voti contrari del Partito Popolare, di centrodestra, e dell’estrema destra di Vox.