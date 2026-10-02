Nazionale, Vieri al Festival dello sport di Trento: "Sono ragazzi giovani, bisogna farli giocare con serenità"

) Christian Vieri al Festival dello sport di Trento ha parlato anche della nazionale poche ore prima della sfida di Parigi con la Francia in Nations League. “Sono ragazzi giovani, non li conosco tutti. bisogna lasciarli tranquilli, farli giocare con serenità, quello che voi non fate mai”, la stoccata ai giornalisti. Poi ha aggiunto: “Hanno fatto una grande vittoria in Turchia, giocando bene, quindi Mancini piano piano sta facendo giocare bene i ragazzi, sta buttando dentro tanti giovani. E questo penso sia la cosa più importante”.