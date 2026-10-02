Gaza, palestinesi in fila per un pasto alle cucine solidali

Decine di palestinesi si sono radunati venerdì attorno a una cucina solidale nella zona di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, con le pentole vuote tra le mani, nella speranza di ricevere una piccola porzione di pollo e riso. I palestinesi affermano che, a quasi un anno dal raggiungimento di un cessate il fuoco tra Israele e il gruppo militante Hamas, le loro condizioni sono rimaste in gran parte invariate. La popolazione continua a dipendere fortemente dai punti di distribuzione degli aiuti alimentari per i pasti quotidiani.