Volo FlyDubai, uno dei passeggeri-eroi racconta: "Il pilota accoltellato bloccava la porta"

(LaPresse) “Era una situazione a metà tra la paura e la sensazione di trovarsi in una situazione di vita o di morte”. Così Yaniv Hayoun, passeggero del volo FlyDubai da Dubai a Tel Aviv, ha raccontato ai media israeliani quei drammatici momenti. Secondo quanto riferito dal premier Benjamin Netanyahu, uno dei piloti avrebbe accoltellato l’altro e tentato di far precipitare l’aereo, che aveva a bordo circa 170 persone. Il velivolo aveva perso rapidamente quota, passando da 33 mila a 17 mila piedi in circa un minuto. Hayoun ha raccontato di essere riuscito a entrare nella cabina di pilotaggio insieme a un membro dell’equipaggio. “Siamo riusciti ad aprirla, ma ciò che ci ha reso le cose difficili è stato proprio il pilota stesso. Era stato accoltellato e si trovava dall’altra parte della porta”. Video circolati sui social mostrano due uomini feriti e insanguinati a bordo, mentre altri passeggeri prestavano soccorso. “Grazie a Dio ce l’abbiamo fatta. Abbiamo davvero unito le forze e lavorato come una squadra”, ha concluso Hayoun.