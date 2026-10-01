Tom Cruise parla di 'Digger' in conferenza stampa a Seul: "Non ho mai visto un personaggio come lui"

(LaPresse) – Durante una conferenza stampa a Seul, in Corea del Sud, per promuovere il suo ultimo film ‘Digger’, Tom Cruise ha parlato proprio del personaggio principale – da lui interpretato – della pellicola diretta dal regista Alejandro G. Iñárritu. “Non ho mai visto un personaggio come Digger in nessun altro film”, ha detto l’attore, che ha anche raccontato di essere stato contattato da Iñárritu nel 2019. Cruise ha parlato della sua etica del lavoro, spiegando di aver a volte dormito nel suo camerino sul set perché il trucco del personaggio richiedeva ore di applicazione e lui aveva bisogno di riposare. “Sono molto disciplinato”, ha affermato. “Le mie giornate sono piene di studio, allenamento e preparazione per il film che sto girando e per il prossimo”.