Milano, al Palazzo del Senato la mostra dedicata alla storia dell'ambiente e alla sua legislazione

(LaPresse) Da domenica 27 settembre al prossimo 18 dicembre l’Archivio di Stato di Milano ospita “Per la salubrità dei luoghi. Igiene pubblica, acque ed aria a Milano tra Rinascimento ed Età industriale”, una mostra dedicata alla storia dell’ambiente e della legislazione ambientale che rientra nelle Giornate Europee del Patrimonio. Il percorso espositivo esplora la storia dell’ambiente e la sensibilità ecologica nei secoli passati, oltre alle prime forme di tutela e regolamentazione del territorio e delle risorse naturali conservate nei fondi archivistici.

Il percorso si articola in quattro sezioni cronologiche, dal periodo sforzesco all’età contemporanea, con documenti originali estratti dagli archivi conservati nei depositi di Palazzo del Senato ed esposti nella stanza attigua alla Sala Inventari, al primo piano; il porticato esterno che la unisce alla Sala Affrescata ospiterà invece alcune riproduzioni di gride di igiene pubblica del periodo spagnolo e austriaco. L’ingresso è libero e gratuito.