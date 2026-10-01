Manovra, Leo: "Crescita inflazione si riflette sui conti pubblici"

(LaPresse) – “Sarà una manovra difficile tenendo conto anche dell’inflazione. Avete visto che l’Istat ha registrato un’inflazione al 4,6% e questo genera effetti sui conti pubblici.Ovviamente quando cresce l’inflazione è anche lo spread che è salito. Però io penso che con buona volontà, mettendoci tutti attorno a un tavolo, potremmo trovare dei risultati di soddisfazione per le imprese, ma prestando sempre la dovuta attenzione ai conti pubblici”. Lo ha detto il viceministro all’Economia, Maurizio Leo a margine dell’incontro con la giunta esecutiva di Confartigianato a Roma.