Legge elettorale, Fratoianni attacca il governo: "È una forzatura incostituzionale"

(LaPresse) Il leader di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni critica la legge elettorale sostenuta dal governo Meloni, definendola «incostituzionale» e accusando la maggioranza di voler cambiare le regole a pochi mesi dalle elezioni. Fratoianni afferma che AVS è pronta al voto in qualsiasi momento e sostiene che un eventuale stop alla legge potrebbe aprire la strada alle elezioni. Sul fronte economico, il leader di AVS torna inoltre a chiedere un intervento strutturale sugli extraprofitti, sostenendo che le misure adottate dal governo siano insufficienti.