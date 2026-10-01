Granelli (Confartigianato): "Legge quadro su settore va ammodernata"

(LaPresse) – “Sappiamo com’è il contesto difficoltoso, però vogliamo anche rimarcare il fatto che oggi parlare di Confartigianato, di artigiani, di piccole imprese, significa parlare di una parte importante del Paese che deve essere sostenuta. E in questa direzione va anche la proposta della nuova legge quadro, una legge che va ammodernata”. Lo afferma il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, a margine di un incontro con il vice ministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo a Roma. “Per cui – ha aggiunto Granelli – riteniamo che sia fondamentale proseguire su questo percorso, che è un percorso di valorizzazione della qualità e del valore delle nostre imprese. Credo che oggi tutto quello che viene detto a riguardo siano notizie che sono un po’ infondate rispetto a quella che è la realtà oggi della nostra proposta, che è una realtà che va sostanzialmente a definire un mondo che sta crescendo, che ha bisogno di avere una normativa che nell’ambito tecnologico, nell’ambito creditizio, nell’ambito dimensionale debba essere riconsiderata per quello che è il nuovo posizionamento. Quindi senza ledere alcun interesse, senza portare alcun costo aggiuntivo con lo Stato ma semplicemente dotando le imprese di uno strumento legislativo importante che aiuti in contesti sempre più competitivi, sempre più larghi”. “Oggi – conclude – competiamo in tutto il mondo e per questo credo che sia indispensabile avere una norma che vada in questa direzione”.