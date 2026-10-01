Garlasco, Tizzoni: "Dna Chiara Poggi su pedali? Sentire che non esiste è propaganda"

(LaPresse) – “Ritengo che sia un po’ propaganda e non informazione leggere e sentire che non esiste Dna di Chiara Poggi su quei pedali. Lo dicono i consulenti, lo dicono i periti, l’hanno detto tutti i giudici”. Così Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia di Chiara Poggi, fuori dal tribunale di Pavia a proposito delle analisi del Ris di Parma sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio della ragazza, uccisa nel 2007. “Davanti a due estrazioni marcatamente positive con 16 aplotipi, anche oggi il professor Previderè, consulente della procura, ha ribadito la solidità di quel dato”, ha spiegato. Per Tizzoni sulla presenza del Dna della vittima nessuno può dubitare, mentre resta un tema distinto quello della sua origine. “Diverso il tema sangue, o meglio provenienza, diciamo, biologica di quel Dna”, ha precisato. Il legale ha escluso che il risultato negativo dell’analisi del 20 settembre 2007 smentisca quelli precedenti. “Non si è trattato di una negatività data da un risultato contrastante, ma di una negatività che a mio avviso è data dal fatto che la macchina sostanzialmente non ha dato nessun risultato. Può anche, per ragioni di funzionamento, dare un encefalogramma piatto, zero. Vuol dire che è zero, punto, non è che invalida i risultati del giorno prima”, ha aggiunto. Secondo Tizzoni, lo stesso Previderè si sarebbe detto sorpreso che sia stata eseguita un’ulteriore analisi, non prevista.