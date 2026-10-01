Francia, proteste degli studenti: barricata in fiamme davanti a un liceo di Parigi

(LaPresse) Proseguono in Francia le proteste degli studenti delle scuole superiori per chiedere maggiori finanziamenti e risorse per le scuole. A Parigi, alcuni manifestanti hanno bloccato l’ingresso del liceo Voltaire e dato fuoco a una barricata. Scene simili si sono verificate a Lille, dove nei giorni scorsi sono stati incendiati bidoni della spazzatura e biciclette elettriche. Dopo gli scontri con la polizia, alcuni insegnanti si sono schierati accanto agli studenti per cercare di evitare nuove tensioni.