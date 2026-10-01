Francia, proteste degli studenti: a Lille bruciano rifiuti e biciclette

(LaPresse) Proseguono in Francia le proteste degli studenti delle scuole superiori. A Lille, nel nord del Paese, è il quarto giorno consecutivo di mobilitazioni: alcuni manifestanti hanno dato fuoco a bidoni della spazzatura e biciclette elettriche davanti a un liceo. Gli studenti chiedono maggiori risorse per la scuola e denunciano, tra le altre cose, il sovraffollamento degli orari, le condizioni degli insegnanti e le difficoltà legate all’accesso all’università. Proteste e blocchi si sono verificati anche a Parigi, mentre dopo gli scontri con la polizia alcuni insegnanti si sono uniti agli studenti per evitare nuove tensioni.