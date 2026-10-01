Fine vita, Cappato: "In Lazio 13mila firme per 'Liberi subito'"

(LaPresse) – “Una persona non deve essere tenuta in condizione di sofferenza insopportabile per mesi addirittura per anni. La proposta di legge regionale, grazie a 13mila persone che hanno firmato nel Lazio, chiede di avere procedure, tempi certi per garantire l’attuazione del diritto a essere aiutati a morire senza soffrire se si è nelle condizioni previste già dalla Corte Costituzionale”. Così Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, parlando con i giornalisti questa mattina in occasione della consegna delle firme per la proposta di legge ‘Liberi subito’ al Consiglio Regionale del Lazio.
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