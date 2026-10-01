Energia, Conte: "Meloni scrive a Ue? È stessa penna con cui ha firmato patto di stabilità"

(LaPresse) “Gli stipendi reali sono sempre più bassi, la situazione è disastrosa. E cosa fa Giorgia Meloni? Scrive la letterina alla Commissione europea con la stessa penna con cui invece ha firmato il Patto di stabilità, che ci costringe a tagliare 13 miliardi l’anno e adesso chiede più flessibilità perché siamo nell’anno elettorale e ci dobbiamo accontentare anche degli sconticini che i colossi energetici graziosamente ci concedono. Serve completamente cambiare questa politica: più coraggio, più determinazione, affrontare di petto il problema della crescita del paese, restituire il potere d’acquisto agli italiani e assolutamente far ripartire le nostre imprese. Un cambio di passo decisivo tocca a noi”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine di un evento nella sala degli atti parlamentari del Senato in piazza della Minerva a Roma.