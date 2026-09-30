Ustica, avvocato Osnato: “Estremamente cauto su mossa repentina francese”

(LaPresse) – L’avvocato Daniele Osnato, legale di 140 famiglie delle vittime, ha sollevato dubbi in tribunale sulla repentina mossa francese, definendosi estremamente cauto “su questa modalità di informare durante un processo, la necessità, la volontà di voler dare dei nuovi documenti dopo 46 anni che davvero la Francia ha cercato poco e anzi niente”. Nonostante i dubbi sulla vicenda, la difesa ripone piena fiducia nel lavoro della magistratura per fare luce sui fatti esposti davanti: “Io sono molto fiducioso che la Procura di Roma approfondirà negli aspetti che meritano approfondimento processuale e la Francia vedremo cosa depositerà, valuteremo”.