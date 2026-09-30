Ustica, associazione parenti vittime: "Grande soddisfazione, non archiviazione nostra battaglia"

(LaPresse) “Come Associazione dei parenti delle vittime di strage di Ustica posso dire che oggi è per noi una grande soddisfazione. La nostra battaglia è stata per non archiviare e oggi siamo arrivati a non archiviare”, lo ha detto Andrea Benetti, rappresentante dell’Associazione dei parenti delle vittime dopo l’udienza davanti al Gip sulla richiesta di archiviazione, bloccata dalla revoca chiesta dal procuratore capo Francesco Lo Voi grazie ai documenti francesi. “Quindi importante è riprendere le indagini, importante oggi non archiviare, importante è proseguire. E io mi permetto di ricordare che di questo frutto l’associazione ha molti meriti”.