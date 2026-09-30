Ucraina, attacco russo su Kiev: due morti e diverse abitazioni in fiamme

(LaPresse) – Un attacco russo con missili e droni ha colpito la regione di Kiev nella notte, causando la morte di due persone – tra cui un bambino – il ferimento di altre quattro e il danneggiamento di diverse abitazioni, oltre che danni a infrastrutture. La Russia ha utilizzato nuovi droni a reazione che volano troppo velocemente e troppo in alto perché le difese aeree ucraine a terra possano essere abbattute. Nel video, le operazioni dei soccorritori e dei vigili del fuoco al lavoro.