Strage di Ustica, l'avvocato Gamberini: "Individuare punti per rogatorie in Francia"

(LaPresse) Uscendo dal tribunale di Roma dopo l’udienza davanti al Gip sulla richiesta di archiviazione, bloccata dalla revoca chiesta dal procuratore capo Francesco Lo Voi grazie ai documenti francesi, il legale Alessandro Gamberini ha dichiarato: “La documentazione ci era già stata inviata e non dovrebbero esserci novità, ma ora il procuratore se ne occuperà direttamente e nominerà un sostituto”. Il legale ha poi aggiunto: “I familiari chiederanno che il magistrato segua il caso a tempo pieno, perché occorre studiare molto per entrare nel merito. Parleremo col nuovo sostituto per chiedere che si facciano alcune cose, individuando subito dei punti per nuove rogatorie alla Francia”.