Strage di Brandizzo, il fratello di Aversa: "Amareggiati, vogliamo vedere in faccia gli imputati"

“Hanno rinviato di nuovo, si prendono tempo. Adesso vedremo cosa verrà fuori. Però hanno iniziato già male. Non ci sono le aule, rinviano. Siamo amareggiati”. Lo ha detto all’uscita dal tribunale di Ivrea Edoardo Aversa, fratello di Giuseppe Aversa, uno dei cinque operai uccisi da un treno alla stazione di Brandizzo la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023. “Noi dovremmo vedere la gente che ha combinato il casino in faccia, eravamo in aule diverse, e vogliono ancora continuare così. Non ha molto senso. Chiediamo che le aule vengano riunificate e che non si prendano tutto questo tempo. Vogliamo vedere gli imputati in faccia”, ha concluso Aversa.