Strage Brandizzo, sindaca: "Ci costituiamo parte civile, sia fatta piena luce"

(LaPresse) – “Siamo qua perché oggi ci costituiamo parte civile per manifestare ancora una volta una vicinanza concreta alle famiglie delle vittime, perché vogliamo che sia fatta piena luce su quello che è successo quella sera e vengano accertate quelle che sono le singole responsabilità. Siamo sempre più convinti che non si sia trattato di un incidente, ma di una strage”.Così Monica Durante, sindaca di Brandizzo, prima di entrare in tribunale a Ivrea, dove questa mattina si svolge l’udienza preliminare del processo per i cinque operai morti dopo essere stati travolti da un treno nell’agosto del 2023.