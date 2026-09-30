Strage Brandizzo, familiari di Kevin Laganà: "Non è stato un incidente, sia fatta verità e giustizia"

“Sarà molto lunga, ma aspettavamo con ansia questo giorno. Che sia fatta voce sulla verità e giustizia. È un punto di arrivo“. Così Antonino Laganà, fratello di Kevin, uno dei 5 operai morti a Brandizzo dopo essere stato investito da un treno nell’agosto del 2023. Laganà ha parlato con i giornalisti presenti prima di entrare in tribunale a Ivrea, dove mercoledì mattina si svolge l’udienza preliminare del processo. Su quello che avrebbe dovuto fare Rfi in questi anni, Laganà ha detto di provare “tanta rabbia. Mio fratello è morto e non è stato un incidente“. Presente anche il padre di Kevin, Massimo Laganà, che ribadisce: “Non è stato un incidente sul lavoro, quei ragazzi sono stati mandati lì a morire perché lo sapevano che passavano i treni“.