Strage Brandizzo, familiari di Giuseppe Aversa: "Siano puniti i veri responsabili"

“Rabbia? Siamo anche un po’ rassegnati, ma questi ragazzi devono essere riconosciuti per quello che hanno fatto. Chiediamo che venga fatta giustizia e vengano puniti i responsabili veri“. Così Edoardo Aversa, fratello di Giuseppe Aversa, uno dei cinque operai uccisi da un treno alla stazione di Brandizzo (Torino) la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023. Aversa ha parlato con i giornalisti presenti prima di entrare in tribunale a Ivrea, dove questa mattina si svolge l’udienza preliminare del processo, ed è intervenuto anche sul nuovo filone d’inchiesta che vede indagati alcuni vertici di Rfi: “Si dovrebbero nascondere, perché non hanno fatto nulla per quelli che vengono dopo. Vanno a lavorare e rischiano ancora la vita. Non mi sembra giusto”. Poche parole invece di Livia Orastella e Teresa Aversa, mamma e sorella di Giuseppe: “Stiamo male. Noi chiediamo giustizia”.