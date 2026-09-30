Premier League, il no comment dell'Ad del City dopo le accuse di irregolarità finanziarie

(LaPresse) La Premier League sostiene che il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le 115 accuse di irregolarità finanziarie in uno dei più grandi scandali nella storia del calcio inglese. Il club ora rischia severe sanzioni che potrebbero includere un’enorme penalizzazione in classifica o addirittura l’espulsione dal campionato. Si tratta a tutti gli effetti di un enorme danno d’immagine alla proprietà di Abu Dhabi. L’amministratore delegato del Manchester City, Ferran Soriano, si è rifiutato di rispondere alle domande dopo che il club è stato ritenuto colpevole. L’ad della Premier League, Richard Masters, afferma che il verdetto esplosivo emesso da una commissione indipendente “descrive in dettaglio come la società abbia sistematicamente violato le regole della Premier League per quasi un decennio”. Il caso, avviato dalla Premier League più di tre anni fa, è emerso per la prima volta nel 2018 a seguito della fuga di notizie riguardante e-mail e documenti del club.