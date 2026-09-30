Napoli, inaugurata la ludoteca per i giovani dell'Istituto Penitenziario di Nisida

Nasce una ludoteca per i giovani dell’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida, un’iniziativa voluta da Giochi Uniti, casa editrice partenopea che ha donato i giochi e gli espositori della ludoteca. Il progetto nasce dalla volontà di dare ai ragazzi strumenti per confrontarsi e misurarsi in un mondo dominato dalle regole, come quello del gioco da tavolo, che rispecchia la società, ovvero una realtà in cui le libertà di ognuno di noi sono limitate da quelle altrui, dove vige un patto sociale in cui ognuno deve fare la propria parte per garantire la libertà. In quest’ottica il gioco da tavolo è visto come uno strumento di formazione per questi giovani che avranno una possibilità in più a loro disposizione per il reinserimento nella società una volta terminato il regime detentivo. All’inaugurazione hanno partecipato: il Direttore dell’IPM, Gianluca Guida; Anna Di Vaio, referente per la Giustizia riparativa del Comune di Napoli; Chiara Marciani, assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli; Patrizia Imperato, procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli; Paola Brunese, presidente del Tribunale per i Minorenni di Napoli e Samuele Ciambriello, garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania; l‘associazione Giocare Dentro con Gabriele Mari, formatore ed educatore ludico; Eleonora Ascione, dirigente di Polizia Penitenziaria e comandante del reparto dell’IPM; Stefano De Carolis, direttore operativo di Giochi Uniti; Luca Petrucci, amministratore di Board Game Social Club.