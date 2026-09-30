Morti sul lavoro, Mazzucchelli (Uil): "Si istituisca reato di omicidio sul lavoro"

La segretaria generale della Uil Marche, Claudia Mazzucchelli, ha condiviso un videomessaggio per la campagna ‘Zero morti sul lavoro’. “Siamo stanchi. Non è possibile che anche grandi aziende con un nome patinato all’interno abbiano lavoratori che sono i nuovi schiavi. È ora di passare da una sicurezza di carta, dal cordoglio del ‘giorno dopo’, a una sicurezza reale che significa formazione adeguata ed efficace”. Per la segretaria, subito dopo un infortunio o una morte “vanno ricercate le cause e individuate le colpe. Chiediamo – conclude Mazzucchelli – che venga istituita una procura per le morti sul lavoro e che venga istituito il reato di omicidio sul lavoro“.