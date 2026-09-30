Milano, Mattarella incontra a Linate i familiari delle vittime della strage dell'8 ottobre 2001

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate in cui morirono, l’8 ottobre 2001, 118 persone. Il Capo dello Stato ha incontrato la delegazione del comitato 8 ottobre al Linate center prima di dirigersi alla Scala per la cerimonia in occasione dei 120 anni della Cgil.

“Vi ringrazio per avermi accolto e la presenza qui, la vostra anzitutto, quella di chi è con noi, la mia, sottolineano che il dolore non si estingue né si attenua, è impossibile questo avvenga, si può tradurre in modi diversi – ha replicato allora Mattarella – Non soltanto i 118 alberi al bosco dei faggi ma anche le borse di studio, i premi di laurea, l’impegno a trasmettere e incoraggiare per lo studio. Questi impegni hanno accompagnato il vostro impegno per la verità e perché ci fosse giustizia, ma gli alberi e le borse di studio sono due elementi che esprimono, il primo, il ricordo che non si estingue, va raccolto, conservato e curato e il secondo elemento, le borse di studio e i premi di laurea, la capacità di riversare il dolore in impegno di solidarietà per gli altri, perché queste drammatiche evenienze impensabili non avvengano più, ma anche perché si incoraggi la crescita, lo studio, l’impegno dei giovani. Questo riversare sul futuro il dolore in maniera positiva è una scelta non facile, di grande valore. Per me essere qui in questo anniversario è non soltanto un’espressione doverosa, ma è anche cercare di fare comprendere la vera vicinanza, autentica, sentita, personale anche, per quello che è avvenuto, per il dolore che rimane, per l’impegno che avete coltivato in questi anni comunque per il futuro. Grazie per queste reazioni, con grande e affettuosa a vicinanza”.