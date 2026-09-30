Milano, infrangono finestra ed entrano in casa: carabinieri salvano un 56enne da un incendio

I carabinieri hanno salvato un 56enne privo di sensi in un appartamento in cui era scoppiato un incendio al primo piano di un edificio di Vimodrone, in provincia di Milano. Un militare è entrato dopo aver infranto il vetro di una finestra e ha portato all’esterno l’uomo che poi è stato soccorso mediante preliminari manovre di rianimazione e disostruzione delle vie respiratorie occluse da saliva e fuliggine, fino all’arrivo del personale sanitario del 118, sopraggiunto poco dopo, che lo ha stabilizzato trasportandolo successivamente in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Le fiamme, divampate verosimilmente per cause accidentali e che hanno reso inagibile l’abitazione, sono state estinte dai vigili del fuoco di Milano, Sesto San Giovanni e Gorgonzola (MI).