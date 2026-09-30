Las Vegas, il salvataggio di un uomo caduto in un tunnel di drenaggio

(LaPresse) I vigili del fuoco hanno salvato un uomo caduto in un tunnel di drenaggio a Las Vegas durante un temporale. Le forti piogge hanno rapidamente aumentato il livello dell’acqua nei canali di drenaggio e nei tunnel di tutta la regione. I soccorritori sono giunti sul posto e hanno trovato l’uomo in piedi in mezzo a un corso d’acqua impetuoso. Inizialmente le squadre hanno tentato di calare sacchi con corde, ma non sono riuscite a raggiungerlo. È intervenuta la squadra di soccorso tecnico del dipartimento, che ha allestito un sistema di corde da un punto sopraelevato. Un soccorritore è stato calato fino all’uomo e lo ha assicurato prima che entrambi fossero riportati in salvo.