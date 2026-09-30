Intelligenza artificiale: a San Francisco la protesta all’esterno della conferenza di OpenAI

(LaPresse) Decine di attivisti hanno manifestato fuori dalla conferenza degli sviluppatori di OpenAI a San Francisco, chiedendo all’azienda tecnologica di interrompere i rapporti con l’amministrazione Trump.
I dimostranti hanno sfilato, intonato slogan e portato cartelli e striscioni all’esterno del Fort Mason Center: chiedono una maggiore regolamentazione delle aziende che operano nel settore dell’intelligenza artificiale. Lunedì, OpenAI ha dichiarato di aver deciso di sospendere il rilascio dell’altro modello a causa delle preoccupazioni sollevate dai propri ricercatori. Ciò ha fatto seguito a richieste più ampie provenienti dal settore di rallentare il ritmo di avanzamento della tecnologia per consentire alle misure di sicurezza di stare al passo.
(LaPresse) Decine di attivisti hanno manifestato fuori dalla conferenza degli sviluppatori di OpenAI a San Francisco, chiedendo all’azienda tecnologica di interrompere i rapporti con l’amministrazione Trump.