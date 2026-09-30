Intelligenza artificiale: a San Francisco la protesta all’esterno della conferenza di OpenAI

(LaPresse) Decine di attivisti hanno manifestato fuori dalla conferenza degli sviluppatori di OpenAI a San Francisco, chiedendo all’azienda tecnologica di interrompere i rapporti con l’amministrazione Trump.

I dimostranti hanno sfilato, intonato slogan e portato cartelli e striscioni all’esterno del Fort Mason Center: chiedono una maggiore regolamentazione delle aziende che operano nel settore dell’intelligenza artificiale. Lunedì, OpenAI ha dichiarato di aver deciso di sospendere il rilascio dell’altro modello a causa delle preoccupazioni sollevate dai propri ricercatori. Ciò ha fatto seguito a richieste più ampie provenienti dal settore di rallentare il ritmo di avanzamento della tecnologia per consentire alle misure di sicurezza di stare al passo.