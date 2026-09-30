Garlasco, Taccia: "Rinvio a giudizio scontato, Sempio è tranquillo"

(LaPresse) “Il rinvio a giudizio è molto probabile. Non ho la sfera di cristallo, però direi che a questo punto è scontato”. Lo ha detto l’avvocata Angela Taccia, che con Liborio Cataliotti difende Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, all’uscita dal tribunale di Pavia, a proposito del possibile rinvio a giudizio del suo assistito. Sempio, ha raccontato la legale, vive “in eterna attesa”. “È un ragazzo razionale e tranquillo e la sua prima preoccupazione è la salute dei genitori. Non temiamo nulla, è sempre con molta umiltà che parlo, però siamo forti nella nostra difesa. Eravamo pronti ad affrontare il contraddittorio già mesi fa”, ha aggiunto Taccia. Entro 20 giorni dalla notifica del 415 bis la difesa depositerà nuove integrazioni. “Secondo me siamo ancora più forti, vedremo”, ha spiegato. Sui Ris, la legale ha detto di non avere elementi per pensare che non abbiano lavorato bene e di attendere gli accertamenti della procura. Poi il passaggio sull’eventuale revisione del processo ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. “Ci auspichiamo la revisione, ma più che altro per un discorso tecnico processuale penalistico, perché non ci sono norme che effettivamente vanno a regolare il caso concreto che si è creato”, ha sottolineato. Il riferimento è alla presenza di un condannato in via definitiva, senza revisione, e di un indagato che per la legale diventerà molto probabilmente imputato. Se si arriverà all’udienza preliminare senza revisione, la difesa ha già pronte le eccezioni da sollevare in aula.