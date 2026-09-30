Garlasco, Taccia: "Nessun elemento per il rinvio a giudizio di Sempio"

(LaPresse) “Tecnicamente, a mio parere, non ci sono degli elementi che possano giustificare il rinvio a giudizio”. Lo ha detto l’avvocata Angela Taccia, che con Liborio Cataliotti difende Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, fuori dal tribunale di Pavia, dove i due legali hanno acquisito gli atti della chiusura delle indagini. “Anche per il clima mediatico che si è creato non temiamo nulla”, ha aggiunto. Sulla perizia psichiatrica la legale ha parlato di una scelta che rientra nella strategia difensiva. “È lo stesso vissuto personale e sanitario di Andrea Sempio che rende palese che lui non abbia mai avuto alcuna patologia, alcuna alterazione delle sue funzioni psicofisiche”, ha spiegato. Per Taccia non è scontato che l’accertamento venga disposto. “Se non ci sono indizi o elementi concreti che vanno a fondare una possibile patologia psichiatrica la perizia non verrà disposta, perché non può essere esplorativa da codice”, ha sottolineato. Sempio, ha riferito l’avvocata, segue il lavoro della difesa in tempo reale. “È l’opinione dei consulenti della procura. Noi abbiamo altri consulenti che dicono tutt’altro. Andrea dice l’omicidio non l’ho commesso e quindi o prima o dopo la verità verrà fuori”. Sulle investigazioni difensive Taccia non è entrata nel dettaglio. “Abbiamo sentito vari testimoni, anche relativamente alla calzata, alle scarpe, e ovviamente non solo”, ha spiegato. Gli atti saranno depositati entro i 20 giorni previsti, così da entrare nel fascicolo. Sempio, secondo la legale, è un “rassegnato fiducioso” che si affida al team difensivo.