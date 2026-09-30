Garlasco, il legale di Sempio: "Scontro vivace tra investigatori"

(LaPresse) “Procura della Repubblica che indaga procura, forze dell’ordine che danno responsi su temi identici completamente contrapposti. Possiamo dircelo anche mediaticamente, c’è uno scontro piuttosto vivace dal quale io disperatamente cerco di tenermi fuori”. Lo ha detto l’avvocato Liborio Cataliotti, che con Angela Taccia difende Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, fuori dal tribunale di Pavia dopo l’acquisizione degli atti della chiusura delle indagini. Il legale ha riconosciuto il livello degli investigatori che conducono la nuova inchiesta, i Ris di Cagliari e la squadra omicidi dei carabinieri di Milano. “Siamo top level, si parla del massimo, io non è che voglia disconoscerlo”, ha aggiunto. Gli stessi investigatori, secondo Cataliotti, hanno messo in discussione il lavoro svolto all’epoca. “Criticano fondatamente secondo loro, in buona fede, ma criticano aspramente l’operato degli omologhi di allora”, ha spiegato. Alla domanda se esistano elementi obiettivi per il rinvio a giudizio di Sempio ha risposto: “Io penso proprio di no”. Poi il passaggio sulla posizione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. “Non voglio metterci becco, se non vengo interpellato miratamente su una singola prova che interferisca con quella del mio cliente. Si rimuova prima la condanna di Stasi, è molto semplice”, ha concluso Cataliotti.