Francia, terzo giorno di proteste studentesche: a Lille incendiati bidoni della spazzatura

(LaPresse) Mercoledì, per il terzo giorno consecutivo di proteste, gli studenti delle scuole superiori della città di Lille, nel nord della Francia, hanno dato fuoco a bidoni della spazzatura e biciclette elettriche, chiedendo maggiori risorse per le scuole. Le tensioni si sono inasprite davanti a un istituto superiore barricato, dove manifestanti mascherati e incappucciati hanno lanciato oggetti contro gli agenti di polizia. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere gli incendi dei rifiuti che divampavano lungo il marciapiede, mentre i manifestanti si radunavano fuori dalla scuola. La polizia ha fatto uso di gas lacrimogeni in diverse occasioni e ha caricato il gruppo in risposta al lancio di oggetti. Le proteste fanno parte di un movimento studentesco in crescita che chiede maggiori finanziamenti e risorse per le scuole francesi.