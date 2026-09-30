Forza Italia, Occhiuto: “Serve cambio di passo su libertà economiche e diritti civili”

“Questo libro è un contributo nel tentativo che Forza Italia, che deve esprimere il tasso maggiore di pensiero liberale e riformista dentro al centrodestra, lo faccia”. Sono le parole del presidente della Regione Calabria e vice segretario di Forza Italia Roberto Occhiuto a margine della presentazione del suo libro “Il coraggio di governare” a Roma. Il politico forzista ha radunato alla libreria Mondadori, a pochi passi da Palazzo Chigi, molti big del partito, tra cui i ministri Casellati e Zangrillo e i parlamentari Mulé, Cattaneo e Lotito oltre a esponenti dell’area centrista come Carfagna e Marattin per lanciare il libro.

“Non ho intenzione di cambiare assetti o leader” aggiunge Occhiuto, “non avremo mai leader come Berlusconi. Dobbiamo portare avanti l’eredità di Berlusconi rimanendo aperti ai diritti civili e alle libertà economiche. Le riforme non si scrivono sotto dettatura delle corporazioni. In Italia è avvenuto spesso e in Calabria abbiamo dimostrato che si può fare senza ad esempio con i taxi, guardando più a chi prende il taxi che a chi lo guida. Si può fare anche in materia di sanità e medici. Se si recupera questo metodo riformista molte cose in questo Paese possono andare meglio e solo il centrodestra può farlo dando più spazio a liberali e riformisti che nel campo largo invece mi sembrano assolutamente reietti”.

“Serve un cambio di passo ad esempio l’idea del bollo auto, che era un’idea di Berlusconi, doveva essere una bandiera identitaria di Forza Italia e doveva essere comunicata in modo più moderno. Oppure l’idea di una no tax area per i giovani che ci apra a un elettorato che spesso si sente non rappresentato. Tutto ciò che riguarda le libertà economiche dovrebbero essere bandiere di Forza Italia”.