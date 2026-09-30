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mercoledì 30 settembre 2026

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Flydubai, Netanyahu conferma attacco di un pilota all'altro: "Tentato dirottamento"

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Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che le prove in possesso delle autorità riguardo all’incidente avvenuto sul volo Flydubai indicano che uno dei piloti ha accoltellato il collega e che aveva intenzione di far precipitare l’aereo. “Stamattina si è verificato un incidente di sicurezza estremamente grave”, ha detto Netanyahu in un videomessaggio diffuso dai media israeliani. “Quasi tutti i passeggeri a bordo erano israeliani“, ha sottolineato affermando che mentre l’aereo si avvicinava a Israele, uno dei piloti ha accoltellato l’altro e ha apparentemente tentato di far precipitare il velivolo con i passeggeri a bordo. Il premier ha affermato che un passeggero israeliano, con cui ha parlato personalmente, insieme a un membro dell’equipaggio, è riuscito a irrompere nella cabina di pilotaggio e a fermare il pilota mentre questi stava tentando di danneggiare i sistemi dell’aereo. Un altro membro dell’equipaggio è poi entrato in cabina ed è riuscito a stabilizzare il velivolo, ha aggiunto Netanyahu. “Siamo in costante contatto con le autorità competenti per garantire la sicurezza dei passeggeri e il loro rientro a casa senza rischi”, ha affermato il premier, aggiungendo che Israele sta anche effettuando regolari valutazioni della situazione.