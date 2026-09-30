Flydubai, Netanyahu conferma attacco di un pilota all'altro: "Tentato dirottamento"

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che le prove in possesso delle autorità riguardo all’incidente avvenuto sul volo Flydubai indicano che uno dei piloti ha accoltellato il collega e che aveva intenzione di far precipitare l’aereo. “Stamattina si è verificato un incidente di sicurezza estremamente grave”, ha detto Netanyahu in un videomessaggio diffuso dai media israeliani. “Quasi tutti i passeggeri a bordo erano israeliani“, ha sottolineato affermando che mentre l’aereo si avvicinava a Israele, uno dei piloti ha accoltellato l’altro e ha apparentemente tentato di far precipitare il velivolo con i passeggeri a bordo. Il premier ha affermato che un passeggero israeliano, con cui ha parlato personalmente, insieme a un membro dell’equipaggio, è riuscito a irrompere nella cabina di pilotaggio e a fermare il pilota mentre questi stava tentando di danneggiare i sistemi dell’aereo. Un altro membro dell’equipaggio è poi entrato in cabina ed è riuscito a stabilizzare il velivolo, ha aggiunto Netanyahu. “Siamo in costante contatto con le autorità competenti per garantire la sicurezza dei passeggeri e il loro rientro a casa senza rischi”, ha affermato il premier, aggiungendo che Israele sta anche effettuando regolari valutazioni della situazione.