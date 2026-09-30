Flydubai, le testimonianze a bordo dell'aereo: "Abbiamo neutralizzato il terrorista"

(LaPresse) Ci potrebbe essere un tentato attacco terroristico dietro l’atterraggio di emergenza del volo Flydubai approdato in Arabia Saudita dopo aver segnalato un’emergenza. “Siamo su un volo proveniente da Dubai. Abbiamo neutralizzato il terrorista che aveva un coltello e che ha accoltellato uno dei piloti. Alcuni di noi lo hanno portato fuori dalla cabina di pilotaggio”, racconta un passeggero mentre un altro aggiunge: “Abbiamo preso il controllo dell’aereo, stiamo atterrando”. Le immagini sono state condivise dall’account Instagram dell’organizzazione Standwithus.