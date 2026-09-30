Flydubai, le immagini girate a bordo dell'aereo atterrato in Arabia Saudita

(LaPresse) Ci potrebbe essere un tentato attacco terroristico dietro l’atterraggio di emergenza del volo Flydubai approdato in Arabia Saudita dopo aver segnalato un’emergenza. Il velivolo era partito da Dubai ed era diretto a Tel Aviv. Un alto funzionario israeliano ha dichiarato che ci sono crescenti indicazioni che uno dei piloti avrebbe cercato di prendere il controllo dell’aereo per farlo schiantare. Secondo testimonianze dei passeggeri sarebbe stato fermato dall’altro pilota con l’aiuto delle persone a bordo. Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, Ben Gvir, ha affermato che il presunto attacco dimostra la necessità per Israele di intensificare le proprie campagne militari nella regione. Nelle immagini girate a bordo da un passeggero e circolate sui social si sentono urla indistinte e qualcuno chiedere più volte “Che sta succedendo?”