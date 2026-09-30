Crozza/Vannacci: "Dalle sponde della Calabria è ufficialmente salpata la corazzata Vannacci"

(LaPresse) Maurizio Crozza è pronto a tornare con la sua impareggiabile satira. Da venerdì 2 ottobre in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+, si riaccendono i riflettori del suo one man show di successo “Fratelli di Crozza”. Tra le nuove maschere il presidente di Futuro Nazionale Roberto Vannacci che, tra la corazzata salpata dalla Calabria e le trincee del centrosinistra sfondate, celebra l’11% raccolto in tre mesi di partito, promettendo di conquistare presto tutte le città.