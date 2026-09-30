Cina, Xi Jinping in Piazza Tiananmen per la Giornata della Memoria dei Martiri

(LaPresse) – Il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato a una cerimonia in Piazza Tiananmen per commemorare la Giornata della Memoria dei Martiri, istituita nel 2014. Xi, insieme ad altri leader del Partito Comunista Cinese, ha intonato l’inno nazionale e osservato un minuto di silenzio in onore di coloro che hanno sacrificato la propria vita per l’indipendenza e lo sviluppo della nazione. I leader hanno poi deposto corone di fiori al Monumento agli Eroi del Popolo, al centro della piazza. Anche migliaia di altre persone, tra cui veterani militari, studenti e rappresentanti di vari settori, hanno preso parte alla cerimonia.