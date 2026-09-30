Caso Regeni, Schlein: "Meloni e governo facciano rispettare sentenza"

(LaPresse) “Il governo si deve attivare per ottenere dall’Egitto il risarcimento e per ottenere che quella sentenza e quelle condanne possano essere eseguite. Mi sembra che non ci sia consapevolezza di questo”, ovvero del fatto che “c’è una parte che è immediatamente esecutiva. Sento parlare di secondi, terzi gradi, ma c’è una parte che è immediatamente esecutiva. Per cui noi chiediamo al governo e a Giorgia Meloni che cosa faranno per far rispettare una sentenza di un giudice italiano, e cioè dell’ordinamento italiano”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine dell’evento per i 120 anni dalla fondazione della Cgil, al Teatro alla Scala di Milano. “Ho visto che Tajani aveva parlato di una sentenza limitata, ma la sentenza non è affatto limitata: quello che è stato del tutto assente è stata la collaborazione da parte delle autorità egiziane. Il ruolo del governo è intraprendere ogni iniziativa immediata, diplomatica, per far sì che una sentenza di un giudice italiano venga rispettata e attuata”, ha aggiunto Schlein.