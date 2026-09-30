Caro carburanti e giusto prezzo, la protesta dei trattori a Roma: “Siamo esasperati”

Protesta degli agricoltori con i loro trattori alle porte di Roma contro il caro carburanti e per il giusto prezzo dei prodotti della terra. Sulla Via Aurelia, altezza Torrimpietra, circa venti mezzi hanno bloccato parzialmente la circolazione del traffico per segnalare al governo lo stato d’emergenza della categoria. “Sono quattro anni almeno che subiamo rincari. Il gasolio agricolo è arrivato a 1,70 euro, i fertilizzanti sono più che raddoppiati e il nostro prodotto è dimezzato” spiega un agricoltore toscano. “Il grano è quotato 20 centesimi contro un aumento del pane a quasi 4 euro. Il ministro Lollobrigida era venuto a fare delle promesse due anni fa alla protesta sulla Nomentana ma non è successo niente. Siamo esasperati”. La protesta infatti porta avanti le rivendicazioni del 2024 quando centinaia di trattori avevano paralizzato la Capitale fino all’incontro con il ministro dell’Agricoltura. “Se ci fosse riconosciuto il prezzo del nostro prodotto saremo in grado di sostenere il costo del carburante ma così non è” spiega un altro agricoltore, Salvatore Fais, che da anni si batte per il riconoscimento del giusto prezzo dei prodotti agricoli. E sulle prossime mosse del movimento di protesta aggiunge: “Siamo pronti ad arrivare a Roma ma ci vuole l’aiuto di tutto il popolo perché la nostra battaglia è per il giusto prezzo all’agricoltore ma anche al consumatore finale perché ricordiamoci che la maggior parte del guadagno rimane alla grande distribuzione”.