Carburanti, Urso: "Proseguiamo con accise mobili e non più tagli"

(LaPresse) “Le accise mobili sono uno strumento che serve a restituire ai consumatori l’eventuale extragettito dell’Iva ed è uno strumento permanente. Altra cosa è il taglio delle accise, che ovviamente comporta un forte esborso da parte dello Stato, cioè di risorse pubbliche, che dobbiamo evitare”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine della presentazione delle Giornate del Fai d’Autunno nella sede del ministero a Roma. “L’iniziativa lodevole dell’Eni”, prosegue Urso, “e tanto più significativa l’adesione delle altre compagnie nel dimostrare che l’Italia è un Paese amato e che questo Governo ha una sua importante e significativa credibilità internazionale, pensiamo che possa essere adeguata a fronteggiare l’emergenza nella rete dei carburanti. E di fatto il prezzo sta progressivamente diminuendo man mano che i punti vendita aderiscono all’iniziativa e penso che accadrà in maniera ancora più significativa nei prossimi giorni. Se non sarà più necessario dal 6 ottobre praticare sconti e tagli alle accise? Non ci saranno più, come ho detto, tagli alle accise ma proseguirà l’utilizzo delle accise mobili che tiene conto delle risorse in più dell’Iva per restituirle ai consumatori”.