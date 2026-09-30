Brescia: sequestro di persona a scopo di estorsione e porto illegale di armi, nove arresti

(LaPresse) – La polizia di Stato, questa mattina, ha arrestato 9 persone per sequestro di persona a scopo di estorsione e porto illegale di armi. Gli arresti, 8 in carcere e uno ai domiciliari, sono arrivati al termine di una attività investigativa effettuata dalla Squadra Mobile di Brescia e coordinata dalla Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia. La polizia ha proceduto all’esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Brescia. Le indagini sono scattate dopo l’arresto in flagranza di reato di 3 uomini di nazionalità indiana che, il 9 gennaio scorso, avevano condotto un connazionale e la madre dello stesso in un ufficio postale di Ghedi (BS), al fine di costringerli a prelevare 6000 euro depositati su un libretto postale, minacciandoli con delle pistole semiautomatiche. Le vittime si erano salvate riuscendo ad avvertire un poliziotto libero dal servizio e la polizia locale del luogo che casualmente si trovava nell’ufficio postale.