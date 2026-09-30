Anne Hathaway a New York alla prima di 'Verity': "Gravidanza sana, mi sento fortunata"

(LaPresse) Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett hanno sfilato sul tappeto rosso in occasione della prima statunitense di “Verity” a New York.

Tratto dal thriller psicologico bestseller di Colleen Hoover, il film racconta la storia di una scrittrice in difficoltà, interpretata dalla Johnson, che viene assunta per completare una serie di libri per conto di un famoso autore, dopo che quest’ultimo non è riuscito a portarli a termine. Particolarmente felice Anne Hathaway che sta vivendo al meglio la sua gravidanza: ” È stata una gravidanza sana e relativamente tranquilla e ora posso, per così dire, chiudere con il lavoro per il resto dell’anno e andare in congedo di maternità, quindi sono davvero… mi sento molto fortunata per questo”, le parole dell’attrice.