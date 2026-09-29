Roma, sgomberata la centrale del crack a via Tallone: le immagini

Le forze dell’ordine questa mattina hanno fatto irruzione nel fabbricato abbandonato di Via Tallone in zona Tor Sapienza noto ai cittadini per i molti fatti di cronaca nera e come centrale di spaccio della zona. Gli agenti hanno prima circondato la zona e poi hanno fatto irruzione nel fabbricato ormai ridotto a rudere. “Accolgo positivamente l’intervento in corso in via Tallone”, ha detto il presidente del Municipio, Mauro Caliste. “Ora la proprietà deve porre in essere ogni azione utile a custodire l’immobile in attesa della demolizione, come più volte richiesto”, ha aggiunto. Stessa vicenda era accaduta qualche mese fa in un fabbricato a via Raffaele Costi, sempre in zona, che veniva costantemente. occupato ogni volta che si interveniva. La Prefettura ha effettuato lo sgombero, ha assicurato l’immediata partenza dei lavori di manutenzione evitando anche in questo caso una nuova occupazione.