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martedì 29 settembre 2026

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Porto Rico, barca si capovolge in mare: 40 persone soccorse

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La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha riferito lunedì di aver soccorso almeno 40 persone in mare aperto dopo il capovolgimento di un’imbarcazione avvenuto a diversi chilometri da una piccola isola disabitata a ovest di Porto Rico. Secondo l’agenzia, due persone sono state trovate morte, mentre i superstiti hanno riferito che a bordo si trovavano circa 60 persone. I superstiti sono rimasti in acqua per più di 12 ore, prima che un’imbarcazione di passaggio li avvistasse lunedì intorno a mezzogiorno e allertasse le autorità.

La Guardia Costiera ha riferito che la barca di fortuna si è capovolta nella tarda serata di domenica in seguito a una lite durante la quale alcune persone sono rimaste gravemente ferite con un machete. A quel punto, il gruppo si è gettato in acqua senza giubbotti di salvataggio.