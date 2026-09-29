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martedì 29 settembre 2026

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Pakistan, a Islamabad container in strada contro la marcia dei sostenitori di Imran Khan

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Sono stati utilizzati container per bloccare le strade di Islamabad, mentre le autorità cercavano di impedire una marcia di protesta programmata dai sostenitori del partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) dell’ex primo ministro Imran Khan, attualmente in carcere. Il blocco ha paralizzato alcune parti della capitale, con container che hanno bloccato incroci chiave, tra cui D-Chowk, una piazza centrale che è stata un punto centrale per le manifestazioni del PTI. Forze di sicurezza dispiegate in gran numero in tutta la città.