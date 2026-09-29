Pakistan, a Islamabad container in strada contro la marcia dei sostenitori di Imran Khan

Sono stati utilizzati container per bloccare le strade di Islamabad, mentre le autorità cercavano di impedire una marcia di protesta programmata dai sostenitori del partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) dell’ex primo ministro Imran Khan, attualmente in carcere. Il blocco ha paralizzato alcune parti della capitale, con container che hanno bloccato incroci chiave, tra cui D-Chowk, una piazza centrale che è stata un punto centrale per le manifestazioni del PTI. Forze di sicurezza dispiegate in gran numero in tutta la città.