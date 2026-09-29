Omicidio Dibba, la procuratrice Lebboroni: "Movente è la droga"

“L’omicidio pluriaggravato consumato a Latina la sera del 16 settembre 2026 rende opportuna la conferenza stampa di oggi, attesa l’assoluta gravità del delitto, il gravissimo allarme sociale che ne è derivato e l’emissione nella giornata di ieri, 28 settembre 2026, di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato minorenne“, ha detto la procuratrice del Tribunale per i Minorenni di Roma, Giovanna Lebboroni, illustrando i dettagli dell’agguato in cui ha perso la vita il ventisettenne Ibrahim Dibba. La magistrata ha ricordato che, “stante il principio di non colpevolezza sino a sentenza passata in giudicato, la misura cautelare custodiale adottata si riferisce esclusivamente alla fase delle indagini preliminari, fatto salvo il giudizio cautelare e di merito nonché, eventualmente, del Giudice del Riesame“. L’indagato minorenne, appartenente al contesto dei Di Silvio, avrebbe agito in concorso con soggetti maggiorenni ad oggi solo in parte identificati.