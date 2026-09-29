Madrid, protesta per crisi abitativa: in centinaia trascorrono la notte in tenda a Puerta del Sol

(LaPresse) A Madrid quarto giorno di protesta consecutivo in piazza Puerta del Sol contro la crisi abitativa in Spagna. In centinaia hanno hanno trascorso la notte in tenda. Gli attivisti per il diritto alla casa chiedono una maggiore tutela degli inquilini, misure per combattere le frodi e il divieto di sfratto quando non sono disponibili alloggi alternativi.

L’accampamento a Puerta del Sol è nato in seguito a una massiccia manifestazione per le strade della città, scatenata dal drammatico sfratto di María del Carmen Abascal dall’appartamento in cui viveva da settant’anni nel quartiere esclusivo del Retiro. L’87enne potrà tornare a casa in seguito all’accordo preliminare raggiunto con la società proprietaria dell’edificio.