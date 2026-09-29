Lilly, la salute cardiometabolica diventa un’esperienza da vivere: installazione a Milano in piazza Tre Torri

Uno spazio aperto al pubblico concepito per far diventare la salute cardiometabolica un‘esperienza da vivere e per portare la medicina fuori dagli spazi congressuali e avvicinarla alla vita delle persone.

Nasce così Fuori Congresso, l’installazione realizzata a Milano in Piazza Tre Torri e inaugurata il 29 settembre per restare aperta al pubblico fino al 2 ottobre, in occasione del congresso annuale dell’European Association for the Study of Diabetes (EASD), che riunisce a Milano gli esperti italiani e internazionali di diabetologia e dell’area cardiometabolica.

Fuori Congresso è un luogo aperto, gratuito e accessibile che vuole creare un ponte fra ricerca scientifica, professionisti sanitari, istituzioni, associazioni di pazienti e cittadini. Una delle iniziative diffuse che Lilly promuove per portare la medicina fuori dagli spazi congressuali e avvicinarla alla vita delle persone. Inaugurata oggi, l’installazione Fuori Congresso, curata dal designer Marco Oggian, allestita a Piazza Tre Torri a CityLife, è pensata per raccontare in modo chiaro e accessibile le connessioni tra diabete, obesità e rischio cardiovascolare, con un fitto calendario di “Connecting Experiences” su alimentazione, stili di vita, sport e altre tematiche.

La salute cardiometabolica infatti riguarda il funzionamento integrato del metabolismo, del cuore e dei vasi sanguigni. Obesità, diabete e patologie cardiovascolari sono condizioni croniche distinte, ma possono essere strettamente interconnesse e sono influenzate da molteplici fattori biologici, ambientali, sociali e comportamentali.

E’ stato Elias Khalil, Presidente e Amministratore Delegato Italy Hub di Lilly, in occasione del taglio del nastro di Fuori Congresso, a spiegare il perché della scelta di estendere idealmente il congresso EASD alla città, trasformando Milano in uno spazio di incontro, informazione e partecipazione.

All’inaugurazione in Piazza Tre Torri è intervenuta anche Alessia Villa, Consigliere regionale Regione Lombardia, Presidente della Commissione Speciale Tutela dei diritti delle persone e componente dell’Intergruppo regionale “Diabete, obesità e stili di vita”. Villa ha sottolineato l’importanza dell’ iniziativa di Lilly Fuori Congresso e come la salute cardiometabolica sia una priorità in Lombardia.

Fra le iniziative diffuse promosse da Lilly c’è anche il Tram Storico Lilly 150. Un modo con cui l’evoluzione della città di Milano si intreccia con le principali tappe della storia della azienda farmaceutica Lilly, che quest’anno celebra 150 anni, in un’esperienza itinerante gratuita e aperta al pubblico, che da Piazza Castello percorre le strade del capoluogo lombardo.